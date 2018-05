mette insieme le più grandi forme di espressione dell’uomo e vede protagonisti due ospiti d’eccezione: lo chef stellato marchigiano, romano d’adozione, Angelo Troiani, e la sicilianissima Costanza Caracciolo, la showgirl che dal 2008 al 2012 ha calcato i palchi di Striscia la Notizia.si accenderanno prima su Angelo Troiani che ha ottenuto numerosi riconoscimenti nella sua carriera: dopo avere lavorato, in giovanissima età, in due ristoranti che hanno ottenuto 2 stelle Michelin (Le Jardin e a Il Tringali), nel 1993 ottiene la sua prima stella per “Il Convivio Troiani”, ristorante punto di riferimento della ristorazione capitolina di qualità che gestisce con i fratelli, Massimo e Giuseppe, dal 1990; nel 2008 ottiene un’altra stella per “Acquolina Hostaria”, che apre nel 2005 sempre nella Capitale.ai fornelli, con uno show cooking molto particolare che lo vedrà impegnato a cucinare “live” uno strepitoso piatto che Fabio Consoli, illustratore catanese, dipingerà su una t-shirt. Sarà proprio la Caracciolo, madrina e conduttrice della serata, ad autografare la maglietta e a sorteggiarla tra i partecipanti all’evento e proprio lei, in attesa di arrivare ai piedi dell’Etna, afferma entusiasta: “Sono proprio contenta che la prima tappa di questi eventi sia proprio in Sicilia. È la mia casa e riuscirà a darmi la giusta carica per affrontare le tappe successive”.dello spettacolo. A quanti parteciperanno verrà offerto un drink di benvenuto e la possibilità di assaggiare dei fantastici “stuzzichini stellati” preparati da chef Troiani.