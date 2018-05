CALTAGIRONE - Una città in delirio, una festa iniziata stamattina e che sembra non voler terminare ha salutato la storica tappa del giro d'Italia che, seconda volta dalla sua prima edizione, si conclude nella città della ceramica. Lungo il tragitto una folla di curiosi si è assiepata già dalle 13.00 per accaparrarsi i posti migliori.

Oltre 60.000 persone hanno ballato e cantato al ritmo degli animatori del giro. Salutata con una hola di 2 km l'arrivo della carovana del Giro d'Italia. Un'onda di rosa ha dipinto balconi, strade, negozi. Gli stessi organizzatori parlano di una delle città che in maniera incredibile ha accolto tutta la troupe del giro rendendo questi giorni indimenticabili.

Per il sindaco di Caltagirone oggi è " una giornata storica di festa, allegria all'insegna dello sport. Un grande momento di aggregazione per tutta la comunità calatina e per i comuni vicini".

Ha retto bene il piano del traffico studiato dall'ufficio tecnico e nel corso della gara non si sono registrati problemi rilevanti.

Pranzo a sacco sul percorso e ombrellini per il sole ci dice Chiara, mamma di due bambine: " oggi siamo usciti di casa a piedi e abbiamo goduto la nostra città senza il caos e la frenesia delle giornate lavorative. Con noi alcuni amici di Enna che hanno colto l'occasione per passare un giorno a Caltagirone".

Bastone in mano cappellino rosa e 99 anni di età, seduto su di una sedia portata da casa, il signor Gaetano che appassionato del giro per oggi ha, come lui stesso ci dice: " lasciato la tv a casa per aspettare l'arrivo del serpentone. Oggi, continua il sig. Gaetano per me è un sogno, l'ultima volta non ero a Caltagirone e vedere il giro qui, con la mia città in festa mi sta emozionando".

Lungo il percorso che ha visto alle 17.45 vincere alcune bandiere pro palestina e alcune No Muos. La festa per quello che è stato ribattezzato il Caltagiro si è spostata al giardino pubblico Vittorio Emanuele.