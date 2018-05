CATANIA - Lo stipendio di aprile ai lavoratori di Multiservizi sarà pagato venerdì prossimo e poi ogni mese regolarmente. Lo ha reso noto l'assessore comunale al Bilancio, Salvo Andò, che ha spiegato che "le nuove procedure, entrate in vigore lo scorso mese, avevano creato alcuni ritardi a livello burocratico, ormai superati”. L’assessore ha inoltre spiegato come il sindaco Bianco abbia parlato nel giorni scorsi con i Ministeri dell’Interno e dell’Economia per chiedere e ottenere che i trasferimenti statati dovuti al Comune fossero erogati il più rapidamente possibile, com’é poi prontamente avvenuto.

Esprime soddisfazione proprio il sindaco Enzo Bianco che ha affermato: "Chi lavora deve ricevere il giusto compenso, per questo l'impegno di pagare regolarmente gli stipendi è totale".

"Cinque anni fa abbiamo ereditato un’azienda che rischiava la chiusura come previsto dal piano finanziario della Giunta Stancanelli - ha aggiunto il sindaco Bianco. Multiservizi si è ormai risollevata, grazie al lavoro di squadra di management, amministrazione comunale e organizzazioni sindacali, oltre al senso di responsabilità dei lavoratori. Un percorso comune che non sarà interrotto da alcun intoppo burocratico".