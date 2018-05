debutterà domani (8 maggio) e sarà ad Acireale anche mercoledì 9 e venerdì 11 maggio. La produzione sta ultimando i lavori che prevedono un allestimento del Palazzo, sfruttando completamente le caratteristiche dello spazio e proponendo uno show unico. Uno spettacolo avvolgente che inizierà all'ingresso del Pal'Art Hotel e che stupirà con un allestimento unico, mai visto prima.Riccardo Onori (chitarra), Leo Di Angilla (percussioni), Cristian Noochie Rigano (tastiere), Franco Santarnecchi (piano), Gareth Brown (batteria), Jordan Mclean (tromba), Matthew Bauder (sax) e Gianluca Petrella (trombone). Dopo il sorprendente successo di Oh, vita!, la title track che ha anticipato l'album, stabile per diverse settimane al numero 1 nella classifica EarOne, il successo dell'ultimo lavoro discografico è continuato con Le canzoni, il singolo più dance dell'album. La ritmica è forte e incalzante, le strofe frenetiche e il ritornello astratto e preciso, tanto da essere considerato una sorta di manifesto new-pop. Il live di Acireale avrà inizio alle 21. I primi due concerti hanno già registrato il sodl out; gli ultimi biglietti sono disponibili per la data di venerdì 11 maggio