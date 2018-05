Le manette sono scattate per cinque persone: Alberto Bassetta, 33 anni, (già ai domiciliari è finito in carcere), la moglie coetanea Francesca Vacalluzzo (per lei il Gip ha disposto i domiciliari), Carmelo Bassetta, 51 anni (in carcere), Matteo Agatino Costantino, 32 anni, (dai domiciliari in carcere), Giuseppe Castagna, 43 anni (già sorvegliato speciale è finito in carcere).Le Volanti e gli agenti del Commissariato di San Cristoforo hanno fatto scattare le manette nei confronti dell'indagato per le accuse di detenzione illegale di parti di arma da guerra e spaccio di cocaina. Gli investigatori trovava e sequestrava all'interno del pozzetto d'acqua di via Santa Maria della Salette angolo via Zirilli, a pochi passi dalla casa di Bassetta, una busta contenente cocaina (27 dosi). In una stalla a disposizione del 33enne, in Cortile Ariete 12, all'interno di un pensile i poliziotti hanno trovato un caricatore Ak.47, parte di un kalashnikov.Durante i colloqui tra Bassetta e i familiari è stato possibile ricostruire il sodalizio criminale. Ed è emerso il pieno coinvolgimento della moglie Francesca Vacaluzzo e degli altri tre finiti in manette.gli agenti hanno sequestrato diversi soldi in contanti. Inoltre i poliziotti e le poliziotte della sezione Antidroga della Squadra Mobile quando hanno fatto irruzione a casa di Bassetta si sono trovati davanti ad residenza in perfetto stile "Gomorra", con leoni dorati e altri arredamenti di indubbio gusto. Scelte che sembrano accomunare i trafficanti catanesi di droga, mobilio simile è stato trovato anche nella casa del "signore della droga di Librino" Andrea Nizza.