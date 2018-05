Due persone sono decedute a causa di due distinti incidenti stradali avvenuti nel corso del fine settimana.A Zafferana Etnea, lo scontro frontale avvenuto tra due auto, ha visto morire un uomo di 29 anni che si trovava sul lato passeggero di una Fiat Panda. L’utilitaria è andata a finire (le cose sono ancora da accertare) contro un fuoristrada che procedeva nel suo senso di marcia lungo via IV Novembre. Sul posto, l’intervento dei soccorritori ma per il 29enne non c’è stato purtroppo nulla da fare.A Catania, invece, in via Pidatella una donna di 79 anni è stata arrotata da un’auto che proveniva da via Riccardo Casalina. La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano La Sicilia.Anche in questo caso, inutile l’intervento del personale medico ed il trasporto della vittima verso l’ospedale Cannizzaro.