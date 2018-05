Una città in fermento, quella che si sta vedendo in questi giorni. Anche i privati cittadini, in prima linea dalla scorsa settimana si stanno prodigando a che, la città si presenti al meglio per questa manifestazione. Una prova organizzativa senza pari, già dalla serata di ieri si è registrato un aumento di presenze nelle strutture ricettive della città, si percepisce un aumento di turisti dallo scorso weekend e le previsioni dicono che nella città, fra la serata di oggi e la mattina di domani sino a fine evento, si riverseranno nelle strade del centro storico oltre 30.000 persone. Una prova di organizzazione ed accoglienza a cui la città sembra essere pronta nonostante gli afflussi previsti sono pari al numero di abitanti totali della città. Lungo il percorso cittadino dunque saranno quasi 70.000 le persone pronte a salutare il passaggio del serpentone. Senza sosta e sino a tarda notte hanno lavorato dipendenti pubblici, privati cittadini, esercenti e appassionati per rendere tutto più bello e sicuro.Numerosissime le strade interessate da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sui social sono stati numerosi gli appelli ad abbellire balconi e vetrine in occasione della manifestazione e la città ha risposto molto bene all’invito, tanto che, già dalla passata settimana, il rosa ha preso il sopravvento in ogni angolo del centro storico. Fiori, bandiere, bici in vetrina, ed unica nel suo genere anche una bicicletta da corsa realizzata in ceramica fanno bella mostra di se. La Scala Santa Maria del Monte, una delle 10 scale monumentali più belle d’Europa, che ogni mese di Maggio è il palcoscenico d’onore per l’Infiorata dedicata alla Madonna di Conadomini, quest’anno dedica una parte del disegno proprio al giro d’Italia. Il Sindaco di Caltagirone ha inviato a tutti i cittadini, una lettera in cui ha chiesto la massima collaborazione per la riuscita della manifestazione. Sono numerose le strade che da domani mattina saranno chiuse al traffico e sulle quali sarà impossibile transitare e sostare. Un sacrificio, dice il primo cittadino, che darà alla città una grande opportunità di visibilità nazionale ed internazionale. Ed effettivamente di enorme sforzo organizzativo e sacrificio si tratta. Il 70% di tutto il centro storico è, infatti, interessato dal blocco del traffico e dell’impossibilità di sostare con le auto.Sin dalla mattina di oggi in alcune arterie del centro ma per tutte le altre dalla mattina di domani e sino alla mezzanotte di domani è fatto divieto di transito e sosta in via Nunziatella ( tratto compreso tra viale Regina Elena e via Croce di san Giacomo); via Circonvallazione di levante( sotto Cappuccini); via Torre dei Genovesi; nelle vie ( percorso): C. Colombo, circonvallazione di Ponente, s. Filippo Neri,Duca degli Abruzzi, Vitt. Emanuele, p.zza Municipio, P.pe Amedeo, Duomo, p.zza Umberto,Roma,Pentolai,Acquanuova (tratto compreso tra via Pentolai e C.Colombo), Balchino; C. Colombo, Tunnel Euclide, circonvallazione di Ponente, , s. Filippo Neri,Duca degli Abruzzi, Vitt. Emanuele, p.zza Municipio, P.pe Amedeo, Duomo, p.zza Umberto,Roma, Pentolai,Acquanuova(tratto compreso tra via Pentolai e inc.C.Colombo), in via Giardino Pubblico; via Monsignor Gerbino ed in L.go serbatoio. Il divieto si estende a tutti i veicoli provenienti dalle strade o aree che intersecano, si immettono o sono a servizio delle strade interessate al transito dei concorrenti. Per ogni altra modifica al piano del traffico in apposita ordinanza l’Amministrazione comunale invita a tener conto della segnaletica temporanea e delle segnalazioni manuali e o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione. Tolleranza zero per ogni forma di contravvenzione all’ordinanza, previste multe salatissime e rimozione forzata già dalle 5 della mattina di domani.“Sono certo sarà una straordinaria ed indimenticabile giornata di festa che rimarrà nella storia. Si tratta di un evento la cui valenza oltre che sportiva è indubbiamente culturale e turistica e grazie a 190 televisioni nazionali e internazionali consentirà a Caltagirone di essere promossa in tutti il pianeta. Antony Barbagallo coordinatore delle tappe siciliane del Giro d’Italia, si dice onorato e fiero: “ sono onorato di aver reso possibile che la Sicilia potesse assurgere a vetrina turistica e sportiva nel mondo grazie alle tre tappe del giro d’Italia attraverso le quali sarà possibile promuovere città meravigliose e siti Unesco che accompagneranno con la loro bellezza storico culturale paesaggistica e architettonica le immagini di uno degli eventi sportivi più importanti al mondo.al quale continuiamo a prepararci con grande impegno e mettendo a punto gli ultimissimi dettagli, perché vogliamo farne il trampolino di lancio per ulteriori, significativi traguardi per la nostra città”.