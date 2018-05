CATANIA – Spacciatore beccato a Librino. E' accaduto nel pomeriggio del 4 maggio, quando gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Librino nell’ambito dell’ordinario servizio di pattugliamento notano un uomo che, alla loro vista, lancia su delle sterpaglie una scatolina. Tutto si svolge al viale Nitta, all’altezza del numero 12, un’arteria del popolare rione già tristemente nota per l’intensa attività di spaccio di stupefacenti che si consuma.

quello che, in seguito, è risultata essere la scatola di un medicinale al cui interno erano contenute quattro bustine con circa 2 grammi di marijuana. L’uomo, identificato per S.D. con precedenti per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato denunciato in stato di libertà, per detenzione finalizzata allo spaccio di marijuana.