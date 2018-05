Ad un certo punto il rumore di una frenata ha destato la sua attenzione: una Fiat Uno grigio topo si è fermata. A bordo due uomini con il volto travisato: quello seduto sul lato passeggero ha impugnato una pistola. Il tempo di capire quello che stava succedendo che Salici se l’è data a gambe. È partito un breve inseguimento. Cinque o sei colpi alle spalle. Il sangue e le ferite. Una sera di far west in via Lazio, quella sera. Sul selciato i poliziotti hanno trovato 5 bossoli calibro 7,65.Nell’ordinanza firmata dal Gip sono cristallizzati i riscontri investigativi che hanno permesso dopo tre decenni di poter assicurare alla giustizia il presunto killer. Il complice, Giovanbattista Guglielmino, è stato arrestato pochi minuti dopo l’agguato di 31 anni fa. Il tempo della fuga e poi il tentativo di bruciare la Fiat Uno. Peccato che la scia di fumo ha trascinato i poliziotti fino via Barsanti. Le manette, il carcere e la condanna definitiva nel 1991.Un boss di primo piano della mafia catanese. Il pentito ha spiegato che lo stesso Rosario Pitarà gli aveva confidato di aver ucciso Sicali. Una scelta che sarebbe costata molto a “Saretto u furasteri”: gli sarebbe stata infatti tolto lo scettro del comanda del clan dei Cursoti Milanesi. Le parole di Concetto Bonaccorsi hanno trovato perfetta assonanza a quello che già era stato acquisito negli anni da altri ex boss. Come Roberto Testa, personaggio legatissimo all’esponente del clan Cappello Giovanni Colombrita, testimone oculare dell’agguato. Il collaboratore ha raccontato di aver riconosciuto Rosario Pitarà nei momenti concitati della sparatoria. Il terzo pentito è Franco Russo, proveniente dalle file dei Cursoti Milanesi, che avrebbe saputo da Gugliemino (il complice nell’omicidio) - nel corso di un permesso premio dal carcere - che stava scontando diversi anni di reclusione perché “Saru” gli aveva ordinato di disfarsi dell’auto utilizzata nell’agguato in cui aveva ammazzato Salici. Saru - per gli inquirenti - altri non è che il boss dei Cursoti Milanesi, Rosario Pitarà.Erano i tempi della cruenta guerra di mafia che vedeva contrapposti i Santapaola e le altre famiglie mafiose, tra cui quelle dei Cursoti Milanesi. Tempi diversi da quelli di oggi. Dove il silenzio è d’obbligo. E c’è la paura che un boss possa decidere di passare dall’altra parte del fossato e collaborare con la giustizia.Un agguato che si sarebbe verificato proprio due giorni prima, il 30 luglio 1987 in via San Leone, angolo via dell’Adamello. I poliziotti trovarono 9 bossoli carico 9 prova che in quell’angolo era avvenuta una sparatoria. Le indagini portarono a scoprire che Rosario Pitarà era riuscito a sfuggire a un attentato ardito nei suoi confronti. Il giorno dopo la polizia ha arrestato due persone: erano in possesso di una calibro 9. La comparazione balistica aveva permesso di accertare che quella era la pistola dell’agguato fallito in via San Leone. Ma Rosario Pitarà non poteva saperlo. A quel punto il suo piano di vendetta era già stato programmato. Il 2 agosto 1987 Gaetano Salici è stato ammazzato in via Lazio.muri scrostati, una bottega senza pretese, un garage, una sedia di plastica abbandonata. La nota di modernità sono i modelli di scooter parcheggiati. Chissà se chi oggi abita lì sa che quella strada è stata macchiata di sangue. Il sangue della guerra di mafia.