Ieri, Agata Balsamo, classe 1967, condannata definitivamente per omicidio, è stata tratta in arresto dagli agenti del commissariato di Librino. Dovrà scontare la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, per essere stata, appunto, riconosciuta colpevole di un omicidio commesso nell’agosto 2015 ad Augusta. Nel dettaglio, la polizia ha dato esecuzione al provvedimento di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti della donna.