Nella serata di ieri, la Polizia di Stato, nell’ambito di servizi eseguiti dalla Squadra Mobile nel rione di Nesima Superiore, ha sequestrato un arsenale di armi, tra cui una famigerata “penna pistola” ed arrestato Francesco Giuffrida, classe 1961, pregiudicato, responsabile del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo clandestine e relativo munizionamento.l’abitazione dell'uomo ed aver cinturato la zona, sono entrati all’interno di un immobile fatiscente, per iniziare la perquisizione. Dopo un minuzioso controllo all’interno dei singoli vani dell’appartamento, gli agenti hanno scoperto che, in diversi punti della camera da letto, il soggetto aveva realmente nascosto armi ed il relativo munizionamento.e sequestrati un fucile cal. 12, una pistola tipo revolver cal. 38, una pistola tipo revolver cal. 44, una pistola semiautomatica cal. 9, una pistola semiautomatica cal. 45, una penna pistola di fattura artigianale cal. 22 e 1031 munizioni di vario calibro. L’uomo, che non ha saputo dare agli agenti spiegazioni in merito alla detenzioni delle armi sequestrate, è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’A.G., associato presso la casa circondariale di Catania – piazza Lanza.