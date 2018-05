Affari criminali con al centro il trasporto di grossi carichi di marijuana. I pescherecci partivano dai porti albanesi con destinazione la Sicilia. Il pm Andrea Bonomo che ha coordinato l'indagine della Guardia di Finanza ha chiesto il rinvio a giudizio degli indagati. Il 31 maggio si svolgerà l'udienza preliminare davanti al Gup Giancarlo Cascino.. Angelo Busacca, Moisi Habilaj, Fatmir Minaj, Gianluca Passavanti, Antonino Riela, Vincenzo Spampinato, Maridian Salaj, Fabio Spampinato, Carmelo Sandro Bertolini, Enrico Maria Giaquinta, William Patanè, Massimiliano Maria Brundo, Rosario Giuliano, Antonio Greco e Giuseppe Greco.Sono stati i presunti legami di parentela tra Moisi Habilaj, uno dei capi promotore secondo la Procura del gruppo criminale, e l'ex ministro albanese Saimir Tahiri. L'inchiesta catanese - sfociata nel blitz dello scorso ottobre - ha creato non poche polemiche a livello politico in Albania. Anche perché già alcuni anni fa un ex poliziotto aveva fatto pesanti denunce in merito a presunte "protezioni" ai trafficanti di droga favorite da uomini delle istituzioni corrotti.