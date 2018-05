Un fatto di sangue che risale al 1987, ma che è stato risolto dopo trent'anni. I nomi e i cognomi dei protagonisti della guerra di mafia saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa dal dirigente della Squadra Mobile Antonio Salvago. "La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere - si legge nella nota stampa - a carico di Rosario Pitarà, 64 anni, detto “Saretto ‘u furasteri” per omicidio, con l’aggravante di avere agito per motivi futili e abietti, al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata Cursoti milanesi e con premeditazione".IN AGGIORNAMENTO