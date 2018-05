La sentenza della Corte d'Assise d'appello di Catania è arrivata dopo la requisitoria del pg, della discussione del legale della parte civile e dell'arringa dell'avvocato Angelo Cassone, difensore dell'imputato. Un verdetto che chiude il secondo capitolo giudiziario di una drammatica storia che ha per protagonista un trentenne costretto sulla sedia a rotelle.Antonio Erba stava tornando a casa dal lavoro a Biancavilla: tra le vie San Zenone e via Etnea si sono sentiti risuonare i colpi di pistola. La Delfa, accecato dalla gelosia per la moglie, ha sparato con una pistola a tamburo ed ha colpito il giovane muratore. Marcello La Delfa è stato arrestato poche ore dopo il tentato omicidio dai carabinieri. Vivo per miracolo Antonio. Ma le ferite gli hanno causato una grave paralisi alle gambe. Ma in lui non si è mai spenta la sua fiamma di combattente.