, considerato che alcune strade limitrofe saranno interessate dal passaggio della carovana. A partire dalle ore 10:30, verrà chiuso il tratto di tangenziale compreso tra lo svincolo Zona Industriale Sud/Passo Martino e l’innesto con la strada statale 114 “Orientale Sicula”, con uscita obbligatoria allo svincolo Zona Industriale Sud., saranno chiuse le rampe di uscita dalla tangenziale, in entrambi i sensi di marcia, agli svincoli di Gravina di Catania e di San Giovanni Galermo. Saranno chiusi, inoltre, lo svincolo di Zia Lisa e il tratto terminale dell’autostrada A19 “Palermo-Catania” per i veicoli provenienti da Palermo, con immissione obbligatoria sulla Tangenziale. Infine, la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino” sarà chiusa dal km 80 al km 84.Ecco le vie dove passerà la colorata carovana ciclistica: Ore 12 partenza da piazza Duomo e quindi via Etnea. Dopo un passaggio in territorio di Gravina la corsa rosa rientra in città da San Giovanni Galermo passando per le vie:Girolamo Gravina, San Giovanni Battista, Galermo, sovrappasso Ra15, Galermo, Sebastiano Catania, Lorenzo Bolano, rotatoria, viale Bolano, Felice Fontana. Quindi i ciclisti entrano in territorio di Misterbianco e poi di nuovo a Catania, attraversando le vie: Leonardo Vigo, Bruno Letterio Lizzio, Salvatore Salomone Manno, stradale Cravone, Stradale San Giorgio, viale San Teodoro, rampa verso viale Papa Giovanni Paolo II, rotatoria strada provinciale 55 direzione Gela / Caltagirone.delle attività didattiche, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, e degli asili nido del territorio comunale, anche per prevenire qualsiasi inconveniente alla circolazione, poichè l’orario di svolgimento della corsa coincide con quello dell’uscita dalle scuole. Sospese, dalle ore 7 di lunedì 7 maggio alle ore 14 di martedì 8 maggio, le concessioni di suolo pubblico rilasciate ai gestori di pubblici esercizi nelle piazza Duomo e dell’Università, dove verrà montato il “ Villaggio del Giro d’Italia”.nelle vie Garibaldi, Vittorio Emanuele II e lungo tutta la via Etnea. Il provvedimento è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Catania. Anche il consueto mercatino rionale di San Giorgio, nel tratto dalla rotatoria delle Palme a quella Victorine Le Dieu, sarà sospeso martedì 8., con rimozione coatta, dalle ore 10 alle ore 14, nelle seguenti vie: Etnea (tutta), viale A. Doria (tratto Tondo Gioieni - torna indietro La Sicilia in ambedue le corsie di marcia fino al Via Del Bosco), Del Bosco (tratto.Doria - Petraro), Via Petraro (tutta), Passo Gravina direzione sud- nord (tratto da via Petraro sino al cavalcavia per S.Paolo), Gravina (tutta), Piazza Grande, S.G.Battista (da Piazza Grande in direzione sud tutta), Via Galermo ( da rotonda Etna Bar sino a via Sebastiano Catania), Sebastiano Catania ( da rotonda Etna Bar sino Bolano), viale Bolano (da via Catania,corsia Nord direzione Misterbianco, fino a via Vigo), Vigo (da Bolano a via Letterio Lizzio), Letterio Lizzio ( da via Vigo a via S.S. Marino), S.S. Marino (da Lizzio a stradale Cravone), stradale Cravone ( da via S.S.Marino a stradale Sangiorgio), stradale Sangiorgio (da stradale Cravone a viale S. Teodoro), viale S. Teodoro (da stradale Sangiorgio a viale Papa Giovanni Paolo II), viale Papa Giovanni Paolo II ( da viale S. Teodoro a Strada Provinciale 55), Strada Provinciale 55 (da viale Papa Giovanni Paolo II a via Aiello), via Aiello ( da Strada Provinciale 55 a XIII Strada Zona Industriale), XIII Strada Zona Industriale (da via Aiello a Stradale Primosole), Stradale Primosole ( da XIII Strada Zona Industriale allo svincolo Tangenziale di Catania).nei tratti viari e periodi di seguito elencati:- via Etnea (tutta) (dalle ore 10 alle ore 14 dell’ 8 Maggio 2018);- piazza Duomo (dalle ore 10 alle ore 14 dell’ 8 Maggio 2018);- piazzale Rocco Chinnici (nei giorni 6, 7 e 8 Maggio 2018);- piazza San Francesco (da giorno 3 all’ 8 Maggio 2018);- Via V. Emanuele, nel tratto compreso tra Piazza Risorgimento e Via Landolina (nei giorni 7 e 8 Maggio 2018);- largo Odeon e piazzale Asmundo (il 7 Maggio 2018);- piazza Spedini ( 6, 7 e 8 Maggio 2018);- tutte le vie afferenti la Via Etnea (dalle ore 10 alle ore 14 dell’ 8 Maggio 2018)- Piazza Mazzini, via Della Lettera, via Garibaldi (tratto da SS. Trinità- piazza Duomo) dalla mezzanotte del 7 alle ore 16 dell’ 8 Maggio 2018- Via Vittorio Emanuele (tratto da piazza Risorgimento a via Mazza) da mezzanotte del 7 alle ore 16 dell’ 8 Maggio.alla fluidificazione del traffico. Per assicurare che tutto si svolga senza inconvenienti il personale della Polizia Municipale sarà tutto impegnato nei servizi esterni. Saranno pertanto chiusi, martedì 8 maggio, tutti gli uffici del Comando di Polizia Municipale aperti al pubblico, ad eccezione dell’ufficio verbali di Piazza Spedini 5.