"Abbiamo appreso da notizia su La Sicilia del 3 maggio che è imminente la probabile chiusura del commissariato P.S. di San Cristoforo. Il Siap che fa parte di un gruppo lavoro voluto dal Questore, riguardo la situazione degli immobili e che è il promotore della necessaria implementazione dei Commissariati sezionali tra cui il San Cristofaro, non ha mai saputo di chiusura del sito ma bensì di una rimodulazione degli organici per consentire il controllo del territorio, anche la Questura conferma che non vi è nessuna chiusura prevista.ebbraio 2019, in quanto la questura attende 40 unità in rinforzo. In attesa di ciò, il Commissariato di P.S. di Polizia di San Cristoforo che per decreto è un posto di polizia avanzato alle dipendenze del commissariato P.S Centrale, potrebbe essere rimodulato e utilizzato solo per il controllo del territorio di pertinenza, senza attività amministrativa interna che come detto è di competenza del Commissariato Centrale, questa è la proposta formulata al questore già lo scorso anno.il Sig. Questore non ha mai parlato di chiusura ma di razionalizzazione delle risorse da spendere su strada e non negli uffici. Inoltre è possibile a breve, una riqualificazione dei Commissariati sezionali, tutti sotto organico del 50% per ridare la giusta attenzione ai territori competenti".Il sindacato segnala poi un'altra vicenda: la chiusura di un'area del reparto mobile. "del Reparto Mobile di corso Italia allorché per ragioni di sicurezza, un piazzale interno, è stato chiuso al transito veicoli della Polizia e parte dei veicoli personali dei poliziotti inviati per ragioni di servizio fuori sede per oltre 15 giorni, questo accade perché la ex provincia ( proprietaria) non ha ancora provveduto ad asfaltare il terreno, costringendo il dirigente, dopo svariati tentativi e richieste di avere il sito asfaltato. La problematica oltre a restringere gli spazzi per i veicoli della polizia e per le attività addestrative dei “celerini” pone un problema relativo ai parcheggi dei poliziotti che per ragioni ovvie non posso lasciare i veicoli personali all’esterno, per questo lungo tempo. Il Siap ha inviato una lettera al Sindaco della Città Metropolitana e Autorità competenti per chiedere una soluzione a breve termine".