La fornace ardente della Serie B messa finalmente alle spalle. Anni di sacrifici, programmazione e tanto talento: l’Amatori ha ritrovato il suo spirito grazie a lottatori e dirigenti che in questi anni non si sono risparmiati.playoff annullati e promozione in Serie A per le prime e le seconde classificate di ogni Girone. La Bingo Family Amatori Catania può festeggiare con due turni d'anticipo avendo godendo già di un +11 punti sul Napoli Afragola.Un giorno che pareva dovesse scorrere senza chissà quale sussulto e che invece ci ha regalato un sogno che rende Catania un po' più viva. Non è solo sport. E’ l’Amatori. Quello che ha fatto la Storia. Con la S maiuscola.