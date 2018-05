ha ancora dato seguito, tanto da far attivare da parte dell'Ue una specifica procedura di infrazione comunitaria 2013/2022, tuttora pendente, per mancato adempimento. L'atto infatti costituisce lo strumento per l'attuazione degli interventi di mitigazione nei luoghi di superamento dei limiti di legge per l'inquinamento acustico individuati dalla mappa acustica strategica elaborata dall'ARPA Sicilia e trasmessa al comune di Catania.ha infatti nominato, con determina dirigenziale del 3 maggio scorso a firma del dirigente ad interim dell'Ecologia, Maurizio Trainiti, il Rup, Carmelo Olivieri, funzionario della direzione Ecologia, che assumerà anche funzioni di progettista e coordinatore tecnico. Nello stesso provvedimento si legge inoltre che "Il comune di Catania e le altre autorità competenti della Regione Sicilia si avvarrà per l'elaborazione del piano del supporto tecnico dell'ARPA, fornendo all'Agenzia indicazioni e informazioni tecniche sul territorio comunale ed in particolare su viabilità e traffico veicolare specificamente individuate quali principali sorgenti del rumore e destinate, pertanto, ad essere oggetto prevalente degli interventi che dovranno essere inseriti nella pianificazione".del Piano Acustico Strategico dell'agglomerato Urbano di Catania includendo dipendenti della Direzione Lavori Pubblici per il cui compenso è stato predisposto apposito progetto obiettivo a valere sui fondi FES".