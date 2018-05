. "Gli arresti e le indagini della Guardia di Finanza che hanno coinvolto a Catania l'Ispettorato del Lavoro, ex rappresentanti istituzionali e figure apicali dell'ASP, non solo ci colpiscono nella nostra veste di singoli cittadini ma ci addolorano e ci indignano", scrivono i sindacalisti etnei. "Anni di battaglie della Cgil di Catania contro il lavoro nero e contro la piaga degli incidenti sul lavoro causati da mancati controlli o mancate applicazioni della legge, adesso hanno una chiave di lettura che passa dalla corruzione, dalla "messa a disposizione" dei funzionari nei confronti delle imprese non in regola quasi alla pari di consulenti retribuiti e non di controparte, di annullamento della privacy dei lavoratori e dei loro diritti di base, di attacco anche alla tasche di tutti i contribuenti - si legge - Nella nostra veste di rappresentanti dei lavoratori, ci affidiamo alla magistratura e ringraziamo ancora una volta gli inquirenti per il lavoro svolto a tutela della legalità". "A Catania è necessario un cambio di passo etico, prima ancora che civico. La Cgil, che quest'anno ha persino dedicato la Festa del Primo Maggio al tema imponente è urgente della sicurezza sul lavoro, continuerà a fare la sua parte a fianco dei lavoratori, a testa alta. La lotta continua, e si fa ogni giorno", chiosano.