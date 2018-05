Il colpo, avvenuto meno di un'ora fa, è stato portato a segno da due uomini, entrambi armati di pistola e con il volto nascosto da passamontagna. Hanno fatto irruzione nell'esercizio commerciale con le armi spianate ed hanno messo a soqquadro i locali, in cerca di denaro in contanti. Oltre alla somma custodita nel registratore di cassa,uno dei rapinatori sarebbe andato dritto verso il luogo in cui si trovava nascosto l'incasso della giornata.I malviventi, una volta arraffato il contante, le sigarette e qualche gratta e vinci, hanno anche depredato dei portafogli i clienti presenti nel locale. Solo dopo avrebbero imboccato l'uscita, fuggendo a piedi. Non è chiaro se ad attenderli a distanza ci fosse un terzo complice. Impossibile ancora quantificare l'esatto ammontare del bottino.Sentiti i testimoni ed acquisite anche le immagini del sistema di videosorveglianza in cerca di indizi utili all'identificazione dei rapinatori.