all’Amt compensano la quota annuale chilometrica e consentiranno all’azienda di implementare il servizio”. Così il presidente della commissione Cultura, formazione e Lavoro Luca Sammartino commenta l’approvazione dell’articolo che autorizza il trasferimento delle somme dovute dalla regione all’Amt. “Il settore del trasporto pubblico locale in una città come Catania è strategico – sottolinea il parlamentare Pd – La cifra destinata all’azienda trasporti catanese, erano per altro dovuti essendo il corrispettivo delle percorrenze effettuate ed autorizzate dalla Regione”.