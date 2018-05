di Catania in ordine ai reati di atti persecutori e violenza privata. L’attività di indagine - avviata a seguito della denuncia della vittima - ha consentito di accertare le azioni vessatorie poste in essere dal persecutore nei confronti della ex convivente – cl. 1991 – e di produrre all’A.G. una serie di prove sfociate nel provvedimento restrittivo. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.