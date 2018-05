centrodestra e centrosinistra. Due dei "cavalli di razza" pronti a correre in Consiglio comunale, per i quali sembrava in forse non tanto la candidatura quanto la squadra in cui giocare. E se, per Carmelo Nicotra, ex Fratelli d'Italia, si era palesata la possibilità di correre lo stesso nel centrodestra, ma in una lista diretto riferimento del candidato Salvo Pogliese, per il secondo, Daniele Bottino, sembrava profilarsi il salto del fosso, con un posizionamento nella coalizione di centrodestra., dopo aver affisso manifesti elettorali senza indicazione del candidato sindaco, ha palesato il sostegno ad Enzo Bianco. "Sono in buoni rapporti con tutti - spiega il consigliere comunale a LiveSicilia - ma la politica è progettualità e io, in questi anni, ho sposato un progetto, sono stato parte di una squadra e in questa resto. Faremo questa battaglia - aggiunge - e vedremo come andrà a finire".per comunicare la propria scelta. "Cari Amici - scrive - con tanta grinta ed entusiasmo Vi ufficializzo la mia candidatura al Consiglio Comunale di Catania. Detta decisione è stata presa a seguito di tante chiamate da parte di voi amici, sostenitori e inaspettatamente anche dal mondo politico, che mi hanno convinto a non gettare la spugna; e ciò mi inorgoglisce parecchio perché vuol dire che sono una persona rispettata e per questo Vi ringrazio". Il consigliere conferma dunque quanto anticipato da LiveSicilia, in relazione al proprio posizionamento. "Insieme alla candidata Sonia Sofia abbiamo chiesto al candidato sindaco Salvo Pogliese, per cui nutriamo profonda stima, una nostra candidatura in una delle sue liste civiche e lui, senza alcuna esitazione, ci ha accolto a braccia aperte dando immediatamente la sua disponibilità".