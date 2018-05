ridotto ad andare avanti con sole 14 unità, è di particolare gravità". Lo afferma Salvo Pogliese, candidato del centrodestra a sindaco di Catania sottolineando che "per quasi vent'anni il presidio ha significato tanto per la gente del quartiere, ma nel corso del tempo è stato sempre più depotenziato, a partire dalla chiusura dell'ufficio di polizia giudiziaria al suo interno, fino alle gravi lacune di personale e mezzi che oggi l'affliggono". "Bisogna scongiurare - osserva l'eurodeputato di Fi - la nefasta ipotesi di chiusura, come riportato da rumors provenienti da più parti, seppur non in via ufficiale, e al contrario serve implementare l'organico e riportare il commissariato alla piena operatività. La sicurezza rappresenta l'assoluta priorità per la nostra città, e se dovessi essere eletto sindaco - conclude Salvo Pogliese - chiederò al Governo centrale l'invio urgente di rinforzi, in termini di uomini e mezzi, per le Forze dell'ordine di Catania". (ANSA).