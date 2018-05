Una moto si è schiantata contro un'automobile ed è andata a finire contro il guardrail. Il violento impatto è avvenuto nel tratto di strada che si biforca in due vie: una che porta verso Cannizzaro, frazione di Aci Castello, e l'altra che costeggia la scogliera.per cause ancora da accertare dalla polizia municipale giunta sul posto, ha impattato contro una Fiat Punto grigia.Il motociclista, 24 anni, è rimasto ferito gravemente. Il giovane è stato trasportato dai sanitari del 118 all'Ospedale Cannizzaro di Catania dove è ricoverato in prognosi riservata.I rilievi da parte della polizia municipale, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica del sinistro stradale, sono durate diverse ore. I mezzi sono stati rimossi intorno alle 18.Altri due incidenti sono avvenuti nel catanese nel pomeriggio. Uno sull'autostrada Catania- Palermo: un'automobilista ha perso il controllo della propria auto dopo che un insetto è entrato nell'abitacolo. La Fiat Punto si è ribaltata: due i feriti trasportati in ospedale. Il terzo è avvenuto a Caltagirone: due auto si sono scontrate.