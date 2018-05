Per il Bellini si tratta del ripristino di 2 milioni di euro circa, risorse che andranno ora a sommarsi agli 11 milioni già previsti per un totale di 13 milioni e 400 mila euro. Recuperato anche il taglio del 15% al Furs (fondo unico per lo spettacolo) con l’approvazione delle proposte emendative presentate dai deputati Gianina Ciancio (M5S) ed Anthony Barbagallo.La decurtazione originariamente contenuta nel bilancio provvisionale aveva infatti già causato il blocco di una parte delle attività artistiche in programma.