Il conducente pare che abbia perso il controllo del mezzo dopo che un'ape è entrata nell'abitacolo dell'automobile. Almeno questa la versione che l'autista ha fornito ai soccorritori. Il mezzo, che viaggiava in direzione Catania, si è capovolto sulla corsia di marcia: fortunatamente nell'incidente non è rimasta coinvolta nessun'altra vettura.Due persone che erano a bordo sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Non si conoscono ancora le loro condizioni. Gli altri due invece stanno bene e sono rimasti sul luogo dell'incidente. Alcuni automobilisti che sono transitati raccontano di aver visto un uomo balzare fuori dalla Punto Bianca. Notevoli i disagi alla viabilità. Il più grave a Catania nel pomeriggio in via Aci Castello, un motociclista si è schiantato contro un'auto: il giovane 24enne è ricoverato in prognosi riservata. L'altro è avvenuto a Caltagirone. Secondo quanto riporta il quotidiano on line Meridionews due auto si sono scontrate nella zona San Paolo della città della ceramica. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per poter estrarre alcuni dei feriti dalle lamiere.