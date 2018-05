CATANIA One Day Music Festival 2018, arrivato alla sua decima edizione, è il maxi evento che si svolgerà all’Area Concerti Lido Azzurro di Catania, la più importante struttura polifunzionale del litorale.

3 Main Stage, 4 Aree Musicali con più di 100 artisti per 24 ore di musica: questo è il, il grande evento che, da dieci anni a questa parte, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per migliaia di giovani provenienti da tutta Italia per festeggiare ilCome sempre, il One Day Music Festival si contraddistinguerà per la grande varietà artistica: si passa dalla techno alla drum’n’bass, dal reggae al rock. La line up verrà distribuita su ben tre palchi principali, divisi per stili musicali.Un festival cresciuto notevolmente, anno dopo anno: si è passati dai 2.500 spettatori della prima edizione del, alle 22.000 presenze registrate nel 2017. Numeri importanti che rendono questo appuntamento uno dei più frequentati a livello nazionale.Nella SPRING ARENA si esibiranno artisti come Boys Noize, Jake La Furia, Madman, Vacca, Jamil e L’ Elfo; nella SUNDANCE ARENA, invece, sarà il turno di Stephan Bodzin, veterano tedesco e vero mago dei live set, oltre che del dj e produttore olandese Joris Voorn e i due talenti “made in Italy” Sam Paganini e Musumeci.Imperdibile, in particolare, la performance live di Stephan Bodzin, dj e produttore nato a Brema nel 1969, divenuto famoso in tutto il mondo proprio per le sue esibizioni dal vivo. Dal 2006, inoltre, ha creato la sua label, HERZBLUT. Altro artista da tenere sott’occhio nella SUNDANCE ARENA sarà sicuramente Joris Voorn, il produttore olandese con la passione per l’interior design e autore di ben 3 album solisti (Future History, 2004; From A Deep Place, 2007; Nobody Knows, 2014) e di moltissimi EP e remix. Voorn ha iniziato la sua scalata verso la popolarità su scala globale nel 2009, quando pubblicò la compilation Balance014.Saliranno sul palco della BASS ARENA artisti del mondo reggae/dub e drum&bass come Bounty Killer, Panda Dub, Mefjus e Shakalab."Sarò alla Plaia per dare il benvenuto a tutti i giovani che hanno scelto l''One day' e la nostra città per festeggiare il Primo Maggio seguendo questa manifestazione giunta alla sua decima edizione". Lo ha detto il sindaco di Catania Enzo Bianco. "Grazie anche al nostro clima - ha detto Bianco - questo appuntamento è diventato il secondo Primo Maggio d'Italia dopo il Concertone di Roma". E quest'anno il Comune di Catania, anche con le sue Partecipate, ha cominciato a dare supporto alla manifestazione collaborando con gli organizzatori per un Piano della Mobilità che contribuisse a rendere meno caotico il traffico nella zona.