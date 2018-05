La protesta è dovuta alla volontà dell’azienda di licenziare 84 lavoratori del cantiere Nesima-Monte Po.alla direzione dei lavori e al responsabile unico del procedimento per denunciare la grave situazione di natura occupazionale e sociale che si è determinata a danno dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Coop. Cmc di Ravenna, aggiudicataria della realizzazione di due tratti della Metropolitana di Catania, i lotti Nesima-Monte Po e Stesicoro-Palestro, per conto della stazione appaltante, cioè la Ferrovia Circumetnea.per riduzione di personale per un 84 maestranze su un totale di 165 lavoratori in forza presso il cantiere del lotto di metropolitana Nesima-Monte Po’. A marzo, in ben due incontri, non abbiamo raggiunto nessun accordo, nemmeno sulla nostra proposta alternativa al licenziamento, cioè un percorso di cassa integrazione ordinaria, idonea a “traghettare” il personale in esubero presso il nuovo lotto Stesicoro-Palestro, recentemente appaltato alla stessa CMC. Tanto che l’azienda ci ha ribadito la propria volontà di licenziare nel corso dell’assemblea sindacale del 27 aprile scorso.per l’inammissibile condotta tenuta dalla direzione dell’azienda a danno dei propri dipendenti. Ai quali, spesso, è stato chiesto di prestare quotidianamente lavoro straordinario e, in alcuni casi, si è addirittura lavorato su turni di 12 ore di lavoro continuativo., non sono state allineate le qualifiche e le mansioni; alcune voci contrattuali, come le indennità di galleria e di turno, sono state corrisposte in maniera discrezionale. Abbiamo invitato la società ad astenersi dal voler impartire disposizioni che potevano violare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e la corretta applicazione del CCNL".abbiamo proclamato lo stato di agitazione di tutte le maestranze, che confermiamo, e lo sciopero che si terrà mercoledì 2 maggio 2018".