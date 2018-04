. Il piano dei lavori interessa le strade I, VII, VIII e XIII, così come concordato all'interno della Cabina di regia voluta dall'Amministrazione comunale e che vede anche la partecipazione di Confindustria.di 59 mila metri quadrati di manto stradale, la sistemazione di 400 metri quadrati di marciapiede, il ripristino di 11.100 metri lineari di segnaletica orizzontale, la posa in opera di 2.800 catarifrangenti e di 2.600 metri lineari di banda sonora. E inoltre la sistemazione di 40 opere di captazione delle acque piovane, la realizzazione di 6 passaggi pedonali rialzati, la fornitura in opera di 4 ped-smart (attraversamenti pedonali intelligenti) oltre alla rimozione, pulizia e eliminazione della vegetazione spontanea, delle ceppaie, delle immondizie presenti nelle diverse aree.scopre che Catania ha una zona industriale che necessita interventi urgenti, annunciando pomposamente il rifacimento di strade e marciapiedi. La solita passerella propagandistica in un'area che, come ci hanno accoratamente riferito gli imprenditori con cui ci siamo confrontati, è vittima della sordità di chi dovrebbe promuovere e incentivare occasioni di sviluppo e invece cerca di utilizzarla a scopi meramente elettorali.alle spalle un periodo di soffocante immobilismo che ha bloccato le tante energie che nella zona industriale devono trovare, invece, il contesto ottimale per emergere, producendo investimenti produttivi e occasioni di nuovo lavoro”.