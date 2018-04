La giudice lo ha infatti condannato in primo grado alla pena di 16 anni. Per lui il pubblico ministero Fabrizio Aliotta aveva chiesto 13 anni ed 8 mesi. Pesante la pena anche per Fabio Alfio Pagano, condannato a 14 anni. Tre in meno quelli chiesti dalla pubblica accusa. Per Tiziano Russo, il pusher trovato in possesso di ben 20 chili di marijuana, la condanna inflitta è pari a 9 anni e 4 mesi. Pena a 7 anni e 2 mesi ed a 4 anni e 4 mesi, rispettivamente per Salvo Calì e Salvatore Platania. Condannato, infine, a 2 anni e 4 mesi Alfio Bonarrigo. Assolti da ogni accusa Leonardo Cardillo e Giuseppe Biondi. Questa la sentenza pronunciata pochi minuti fa dal gup per gli otto imputati del processo scaturito dall'operazione antidroga denominata Bingo.. E' il febbraio dello scorso anno quando i carabinieri della Compagnia di Giarre eseguono un'ordinanza di custodia cautelare per associazione dedita al traffico di stupefacenti. Tra gli indagati raggiunti da misura c'è Alessandro Liotta, ritenuto dagli inquirenti al vertice dell'organizzazione suddivisa in due sottogruppi. Grossi quantitativi di stupefacente, soprattutto marijuana, sarebbero stati acquistati con frequenza settimanale tra i comuni di Aci Catena, Paternò e Catania. La sostanza, custodita in diversi depositi, veniva poi spacciata principalmente lungo la via Liguria a Giarre, divenuta un maxi mercato della droga a cielo aperto. Un'incessante compravendita documentata dalle microcamere installate nell'area dai militari dell'Arma. Nel marzo del 2014 gli investigatori individuano uno dei depositi usati per custodire la marijuana, ben 20 i chili sequestrati in un garage di via Settembrini a Giarre. A finire in manette Tiziano Russo, appena 21enne. Quattro mesi dopo un secondo covo viene scovato dai carabinieri. Si trova in via Carolina a Giarre, in pieno centro storico. A condurre i militari nel nascondiglio è uno degli indagati, Salvatore Platania. Nell'abitazione in uso all'uomo vengono trovati 100 grammi di cocaina.Per l'accusa l'associazione si sarebbe avvalsa anche di pusher minorenni, spingendoli anche alla commissione di rapine per ripianare i debiti. A confermare le accuse anche le dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia: Alessio Baglione, Giuseppe Liotta e Sebastiano Alberto Spampinato.