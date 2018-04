poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari hanno operato all’interno dei complessi di edilizia popolare del quartiere “Jungo”, fermando e perquisendo dapprima la donna, trovata in possesso di dosi di eroina e marijuana, pronte per lo smercio e in seguito i due giovani che, oltre ad essere stati sorpresi a vendere della cocaina ad un assuntore di Riposto, detenevano illecitamente 86 dosi di marijuana e circa 70 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio.La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.