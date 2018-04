CATANIA - La Polizia di Stato, ieri mattina, ha arrestato Justice Obeg, 19 anni, di nazionalità Ghanese senza fissa dimora, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico nella mattinata di ieri, intorno alle nove, agenti delle Volanti transitando per via delle Finanze angolo via San Giuliano, nel vecchio quartiere San Berillo, hanno notato un giovane che stava cedendo un involucro a un "cliente". Alla vista degli agenti è iniziata una precipitosa fuga: durante l’inseguimento il ghanese ha cercato di disfarsi di una giacca, la quale è stata prontamente recuperata dagli operatori poco dopo, in una via limitrofa. Nel frattempo il soggetto è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale. All’interno della giacca, è stato rinvenuto un involucro in plastica trasparente, contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo lordo di 20 circa grammi e una somma di denaro contanti, presunto provento dell’attività di spaccio.Quanto rinvenuto è stato debitamente sequestrato e messo a disposizione dell’A.G. . Alla luce di quanto sopra Obeg è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione del P.M. di turno, condotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza in attesa di convalida innanzi al GIP.Ancora nella mattinata di ieri, intorno alle ore 11.40, agenti delle Volanti, transitando per la locale via delle Finanze, hanno notato la presenza di due stranieri intenti a cedere un involucro in carta stagnola ad un giovane che in cambio consegnava una banconota. Alla vista degli agenti, l’acquirente è scappato, mentre i due pusher sono stati prontamente bloccati e sottoposti a perquisizione personale. In una tasca del pantalone di uno dei due pusher, sono state rinvenute, avvolte in involucri di cellophane trasparente e carta stagnola, 6 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, inoltre all’interno degli slip sono state rinvenute ulteriori 3 dosi della medesima sostanza oltre ad una somma in denaro, sicuro provento dell’attività di spaccio. Al secondo soggetto è stata rinvenuta all’interno di una tasca del pantalone un’ulteriore somma di denaro, anch’essa presunto provento della predetta attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato debitamente sequestrato e messo a disposizione dell’A.G. Sulemane e Suwanneh sono stati arrestati per il reato tra loro in concorso di detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione del P.M. di turno, condotti presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza in attesa di convalida innanzi al GIP.