leggi”. Così Serafina Strano, la dottoressa sequestrata e violentata nella notte del 19 settembre 2017 mentre prestava servizio nella guardia medica a Trecastagni, commenta la notizia della condanna a 8 anni di reclusione del suo aggressore, Alfio Cardillo. “Sono stati – prosegue - solo i giudici evidentemente a voler accogliere l’appello che lanciai poco tempo fa”. Appare serena dalla voce, le scappa più di un sorriso, ma non potrà di certo bastare una sentenza a cancellare dalla sua vita il ricordo di quella notte di orrore. “Sono ferite indelebili”, racconta la dottoressa. E a preoccuparla sono, infatti, le condizioni di scarsa sicurezza in cui ancora oggi si trovano al lavorare i suoi colleghi medici.stata applicata all’Asp di Catania, come quella dei braccialetti elettronici, però continuiamo a lavorare da soli. Non è stato fatto nulla di concreto perché non avvenga più”.mancata presa di posizione al processo delle istituzioni coinvolte nella professione sanitaria. “Purtroppo ci tengo a sottolineare che non c’è stata la costituzione in parte civile né da parte dell’Asp né dell’Ordine dei medici, questo ritengo sia stato vergognoso, non solo per me ma per tutti i medici e le dottoresse che rischiano di subire aggressioni tutti i giorni”. È stata invece accolta dal tribunale la costituzione dell’associazione antiviolenza e antistalking Calypso.sola. Tutti si sono ritirati in buon ordine, al di là delle conferenze stampa. Lo dico come medico e come lavoratrice. È stata una delusione”, afferma con la voce rotta Serafina. “Non c’è stata - aggiunge - una battaglia condivisa da parte delle istituzioni ed enti relativi alla professione medica. Molte delle mie richieste sono rimaste inascoltate. Solo silenzio. Mi invitano solo alle manifestazioni in cui servo loro per fare bella figura. Domani sarà la festa del lavoro – prosegue – a Roma ci sarà un concerto con al centro il tema sicurezza, ma noi medici riceviamo un ulteriore schiaffo dallo Stato per le condizione in cui continuiamo a lavorare. Lo ripeto, quello che è accaduto a me è successo, non perché mi trovassi per strada o ad una festa, ma perché ero da sola a lavorare”.temporaneamente dall’Asp nell’ambito della medicina scolastica e si occupa di programmi di educazione alla salute. “Ho dovuto anche lottare per ottenere quella ricollocazione. Altrimenti sarei rimasta lì, in balia della mia sofferenza”, precisa.ricevuto comprensione da parte dei giudici, massima discrezione dai Carabinieri e dagli avvocati, specie nelle prime fasi delle indagini, dall'associazione privata Calypso e infine da parte del presidente della Camera, Laura Boldrini. Nessun altro”, conclude.