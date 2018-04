all’estero figli generati attraverso “l’utero in affitto” di una madre a cui il neonato è tolto alla nascita per essere consegnato alla coppia omosessuale". Questa la posizione del commissario della Lega siciliana, il senatore Stefano Candiani e del responsabile della comunicazione, Fabio Cantarella che intervengono dopo la notizia, diffusa ieri dall'Ansa, che il sindaco Bianco si sta apprestando a trascrivere la nascita di una coppia di gemelli con due padri.rappresenta una vergogna che Catania non merita" - commentano ancora i due in una nota, La Lega - continuano - ha sempre rispettato le scelte di vita di tutti, ma difenderà sempre il diritto di ogni bambino che nasce ad avere una mamma (donna) e un papà (uomo). Proviamo profonda tristezza per questo atto di egoismo di due adulti legittimato dall'amministrazione Bianco senza battere ciglio, senza aver tentato di indicare una dimensione morale a chi osserva l'operato dei propri amministratori locali".