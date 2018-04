dalle prime ore del mattino gli uomini della Polizia locale, al comando del Commissario capo Gaetano Cullurà, coadiuvati dai colleghi di Castiglione di Sicilia, Maletto, Santa Domenica Vittoria e Malvagna, hanno operato controlli lungo tutte le strade di accesso al paese, facendo tornare indietro tutti quelli che sono risultati essere morosi con il pagamento del canone Cosap, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico. A garantire l’ordine e la sicurezza i carabinieri della Compagnia di Randazzo insieme con il loro Comandante, il Tenente Nicolò Morandi.dal 2014 al 2017, si è venuto a creare nelle casse comunali per il mancato pagamento del suolo nell’area mercatale. E ieri sono stati circa duecento gli ambulanti controllati, di cui un centinaio ha dovuto fare dietrofront perché moroso, riducendo di fatto della metà il numero di bancarelle che solitamente affollano il mercato randazzese. A chi invece, nonostante i posti di blocco, è riuscito comunque a montare la propria bancarella, i vigili urbani hanno elevato verbali. Un’attività di vigilanza che si ripeterà anche nelle domeniche successive e che è già stata preceduta da diffide e avvisi fatti consegnare dal Comune agli ambulanti morosi in cui si invitavano questi ultimi a non recarsi proprio al mercato settimanale.