Alfio Cardillo, falegname di Santa Venerina, è stato condannato dalla Gup Giuliana Sammartino a 8 anni di reclusione. Due anni in meno rispetto alla richiesta di pena formulata dal sostituto procuratore Alessandra Tasciotti al termine di un'articolata requisitoria."La condanna l'ha decisa un giudice e sarà giusta, non sono un'esperta, ma a me resta l'amarezza dell'assoluta indifferenza dell'Ordine dei medici di Catania che mi ha lasciata sola, senza costituirsi parte civile nel processo". Così la dottoressa Serafina Strano, violentata nel settembre del 2017 nella guardia medica di Trecastagni mentre era in servizio, con l'ANSA dopo la lettura in aula della sentenza del Gup di Catania che ha condannato a 8 anni di reclusione Alfio Cardillo. "Trovo scandaloso - aggiunge la dottoressa - che nonostante la mia segnalazione l'ordine dei medici di Catania non sia stato al mio fianco, ignorando il mio caso. E' l'ennesima dimostrazione che il sistema è malato".Il difensore dell'imputato, l'avvocato Luca Sagneri, ha riproposto la richiesta di una perizia collegiale inerente le condizioni psichiche dell'imputato e in subordine una pena commisurata alle stato mentale del suo assistito nel momento di commissione del reato. La perizia era già stata rigettata in fase di scelta del rito: il difensore aveva avanzato richiesta di abbreviato condizionato alla consulenza collegiale.che si è costituita parte civile nel procedimento. La somma fissata dal giudice è di 60 mila euro. L'imputato dovrà pagare anche il risarcimento in favore del Centro Antiviolenza e Antistalking Calypso che ha liquidato in 5 mila euro.