Mignemi, 51 anni, sposato e padre di due figli, coordinatore infermieristico presso l’Istituto Oncologico del Mediterraneo, è sostenuto da tre liste: “Biancavilla 2.0”, “SiAmo Biancavilla” e Partito Democratico. Ma il suo è un “cantiere aperto al dialogo con altre forze e gruppi politici che potrebbero aderire già nelle prossime ore”.

“La mia è una candidatura che nasce a Biancavilla, non come altre imposte a livello regionale e provinciale – spiega il candidato a sindaco Mignemi – stiamo costruendo una grande squadra che vuole stare insieme e spendersi per una Biancavilla positiva che non vuole arrendersi e che vuole guardare alle sfide del futuro con speranza. Noi vogliamo essere i portavoce dei cittadini che prima di tutto vogliono essere ascoltati e capiti. E’ questo che mi ha spinto ad accogliere l’invito di tanti amici a scommettermi in prima persona e stiamo raccogliendo tantissime adesioni per costruire un progetto politico concreto e vincente”.

Anche la senatrice Sudano è convinta della scelta vincente di Mignemi: “credo fortemente la storia personale e professionale di Carmelo Mignemi possa rappresentare un valore aggiunto ad un progetto politico che mette al centro i cittadini e che avrà il compito di proseguire il lavoro fatto in questi anni dall’Amministrazione comunale e mettere in campo nuove proposte”.

Per il sindaco Pippo Glorioso è significativa la presenza del Partito Democratico: “noi a differenza di altri candidati non abbiamo nessun problema a proporre il simbolo di un partito che, a Biancavilla, ha espresso un Sindaco e un’Amministrazione comunale per 10 anni. Inoltre, è anche un punto di fermo nell’azione politica di molti di noi, per questo invito tanti amici e tanti compagni che ancora non hanno fatto una scelta ben precisa di spendersi insieme a noi, in questa coalizione, nel PD, perché è indispensabile il contributo di tutti a sostegno di un candidato che sta riscuotendo particolare apprezzamento in tante famiglie e realtà associative della nostra città”.

alla presenza della senatrice del Partito Democratico Valeria Sudano, del sindaco Pippo Glorioso e di tanti sostenitori che hanno affollato il comitato elettorale di via Vittorio Emanuele 197.noi abbiamo il piacere di condividere una battaglia politica fatta di impegni precisi e concreti, 10 priorità che stiamo mettendo insieme e che rappresenteranno il nostro programma elettorale e amministrativo”.