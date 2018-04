Non solo perché nel suo curriculum criminale pesa una condanna nell'operazione Nickname, ma anche per i suoi rapporti familiari. Francesco Balsamo, detto Nino Cicaledda, è il cognato del boss Orazio Privitera. Per essere precisi è il fratello della moglie del capomafia dei Cappello, Agata Balsamo. La "zia Tina" è rimasta coinvolta (anche se poi scarcerata dal Riesame) nel blitz della Dia Prato Verde , che ha documentato il fenomeno della "guardiania" nelle campagne della piana di Catania."Cicaledda" sarebbe uno dei "fornitori" catanesi che di cocaina e marijuana di Enrico Pizzuto, l'ennese che avrebbe rifornito una serie di pusher che poi a loro volta rivendevano al dettaglio., che in un primo momento era sfuggito alla cattura della polizia. Anche lui è finito ai domiciliari. Gli interrogatori di garanzia davanti al Gip di Caltanissetta si terranno nei prossimi giorni.