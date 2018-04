Il giovane, per cause ancora da accertare, si è accasciato al suolo ed è spirato, sotto gli occhi del pubblico presente nel locale di Biancavilla dove stava lavorando. Il suo cuore ha smesso di battere. I sanitari dell'ambulanza giunta sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto, come si legge sul Corrieretneo.it, sono arrivati anche i carabinieri.la pagina Facebook di Alessandro con messaggi di affetto e di cordoglio. "Addio amico". "Non è possibile, non è accettabile", scrive Emanuela. "Non ho parole, buon viaggio amico mio", aggiunge Claudio.so sei un ragazzo fantastico e pieno di felicità, ovunque tu andavi sapevi mettere allegria e felicità ad ognuno di noi, anche se magari molto spesso noi non ne avevamo voglia. Conoscerti E ridere insieme a te in così poco tempo e stato bellissimo. Ci mancherai tantissimo... R.I.P".