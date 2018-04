, ha scelto di sostenere il rappresentante della comunità di Sant'Egidio alle prossime amministrative di giugno. Lo comunicano gli esponenti in una lunga nota nella quale evidenziano come Emiliano Abramo rappresenti la novità nel panorama dei candidati.del sindaco Bianco e di una compagine amministrativa che si è contraddistinta per il malgoverno e l’esplosione della questione morale e, dall’altro lato la destra affaristica, liberista e razzista, di cui è espressione il candidato a sindaco l’europarlamentare Salvo Pogliese, già rinviato a giudizio per peculato - si legge. La vera novità è la discesa in campo di una parte del mondo cattolico, deciso a liberarsi dalla subalternità nei confronti del PD e di Forza Italia e a riaffermare la piena autonomia in nome dei valori della lotta alla povertà e della solidarietà ai più deboli ed ai diseredati di ogni provenienza, che hanno contrassegnato la storia della comunità di S. Egidio e del suo presidente regionale Emiliano Abramo.tra chi, su posizioni diverse, in questi anni si è battuto per la legalità, per la lotta alla mafia ed al malaffare e per l’attenzione agli ultimi, sempre più numerosi nella nostra realtà metropolitana. Questo progetto può inverarsi solo abbandonando atteggiamenti di settarismo e di autoreferenzialità che hanno inaridito nel tempo il campo della sinistra catanese, troppo spesso intenta a rispecchiarsi ed a restringere sempre più il suo campo di azione., di costruire nella nostra città alleanze programmatiche in nome dei valori dell’ uguaglianza , della solidarietà e della difesa dei beni comuni. Sinistra Italiana intende aprire un dialogo con Emiliano Abramo e quella parte del mondo cattolico che ne ha espresso la candidatura a sindaco, per costruire insieme un progetto che si impegni nella prossima sfida elettorale, ma che abbia un respiro di lunga durata e che accetti la sfida di riportare all’impegno la parte migliore della città, per rafforzare la democrazia e la partecipazione consapevole.un disegno collettivo, di governo e di opposizione, che rimetta al centro il radicale rinnovamento della politica, i bisogni di quella parte della città che è in sofferenza , la lotta alla mafia ed al malaffare, la difesa dei beni comuni contro ogni mercificazione, per una città a misura di uomini, donne e bambini".