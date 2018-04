di raggiungere la riva. Per oltre venti minuti, il poveretto ha nuotato per guadagnare la spiaggia, ma la forte corrente non gli ha permesso di avvicinarsi. Vano il tentativo del bagnino di un albergo vicino, che non è riuscito a raggiungere il 19enne, soccorso, alla fine, da una barca privata, con a bordo un medico, chiamata da una ragazza presente sul posto., erano presenti i sanitari del 118, che gli hanno praticato un lungo massaggio cardiaco, per poi caricarlo sull'ambulanza e portarlo al pronto soccorso del vicino ospedale di Taormina, dove il ragazzo è spirato poco dopo l'arrivo.