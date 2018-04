Appena sarà possibile riprendere le ricerche, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco si avvarranno, dunque, del "ROV" (Remotely Operated Vehicle) modello "Perseus".

Questo "robot" può arrivare ad una profondità operativa di 600 mt, è dotato di sonar e posizionatore acustico, di due telecamere e di un manipolatore idraulico in grado di effettuare recuperi di persone ed oggetti.

Il tutto viene controllato da remoto attraverso un monitor ed un joystick per azionare il manipolatore, posti sull'Unità Navale dei Vigili del Fuoco che naviga in superficie.

durante un'immersione ad Acitrezza, rimarranno sospese per avverse condizioni meteo-marine. Del 56enne non si hanno più notizie da quando ieri, 27 aprile, non ha fatto più ritorno dopo essersi immerso nello specchio d'acqua della frazione di Acicastello. A segnalare la scomparsa e allertare i soccorsi per le ricerche la Guardia Costiera. La dinamica è ancora da accertare. Ma s'ipotizza che a causa forse di un malore improvviso, il sub non sia più riuscito a risalire in superficie.del Fuoco di Reggio Calabria (questi ultimi venuti appositamente con un'attrezzatura speciale al seguito), stanno lavorando a terra sul GPS del proprietario del natante che portò in mare il sub, e stanno cercando indizi più approfonditi sullo specchio d'acqua da perlustrare.corrente che si sono verificate la notte della scomparsa.