In particolare, i “Catturandi” della Squadra Mobile hanno tratto in arresto: Matteo Mannino, (cl.1963), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 16 aprile scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cassino. L’uomo dovrà espiare la pena di anni 3, per i reati di rapina, danneggiamento aggravato e reati in materia di armi, in concorso. , (cl.1963), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 16 aprile scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cassino. L’uomo dovrà espiare la pena di anni 3, per i reati di rapina, danneggiamento aggravato e reati in materia di armi, in concorso.

destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 27 gennaio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania. Per lui la condanna è di 4 anni e 6 mesi di reclusione, per i reati di rapina aggravata e lesioni personali.

fatti non collegati fra loro - svolti nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, a seguito dell’emissione da parte dall’autorità Giudiziaria di due rispettive ordinanze di esecuzione per la carcerazione.In arresto anche, (cl.1993), pregiudicato, attualmente ai domiciliari