dalla cassa

. Il suo nome è Salvatore Malgioglio, 25 anni, di Scordia arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Palagonia con l’accusa di rapina aggravata.

seminato il terrore in un supermercato di Scordia, trafugando del denaro in contantitravisato da un cappellino, irrompendo nel minimarket di via Garibaldi e, sotto la minaccia dell’arma, aveva costretto un impiegato a consegnargli i 300 euro contenuti nella cassa.casa del sospettato dove, previa perquisizione, è stata rinvenuta una pistola Beretta modello 92 utilizzata dal giovane rapinatore. La pistola, una fedele riproduzione dell’originale, è stata posta sotto sequestro. L’arrestato adesso è rinchiuso nel carcere di Caltagirone.