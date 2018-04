Nei confronti dell’uomo è stata avviata la procedura per l’adozione del provvedimento di divieto di accesso in manifestazioni sportive.

partita Catania – Trapani dello scorso 23 aprile. In riferimento, infatti, proprio a quell’incontro di calcio il personale della DIGOS rende noto che, a seguito di una mirata attività investigativa svolta anche con l’ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio “A. Massimino” e di quelle del locale gabinetto regionale di polizia scientifica, ha denunciato in stato di libertà, un ultras etneo della curva sud per il reato di violenza in occasione di manifestazione sportive. Si tratta di N.G. 34 anni, ritenuto responsabile dell’accensione di un fumogeno durante lo svolgimento della partita.fine di eludere il suo riconoscimento.