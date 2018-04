Carmelo Nicotra, il quale su facebook aveva annunciato, a sorpresa, la volontà di non correre alle amministrative per un posto in Consiglio comunale, starebbe pensando a cambiare idea. E sarebbe pronto a schierarsi a favore della candidatura di Salvo Pogliese.sarebbe scoppiata la bagarre, ma in uno schieramento che fa riferimento direttamente all'eurodeputato. Con Nicotra dovrebbe candidarsi in tandem, così come previsto, Sonia Agata Sofia, figlia del consigliere Carmelo, tra i fedeli di Enzo Bianco. A confermare la retromarcia e la volontà di provare a confermare la presenza a Palazzo degli Elefanti, è lo stesso Nicotra. "Ci sto riflettendo - dice - anche perché tantissimi amici mi hanno chiesto di ripensarci".potrebbe arrivare quella in una lista che fa riferimento direttamente all'europarlamentare, anche se Nicotra ci tiene a sottolineare che i rapporti con il partito nazionale e con Giorgia Meloni, siano comunque sereni. E come la vicenda abbia contorni strettamente locali.d'Italia sembrerebbe poter contare su un altro esponente dell'attuale maggioranza del sindaco Bianco: il capogruppo di Primavera per Bianco, Daniele Bottino. L'ex esponente del Megafono potrebbe schierarsi nella squadra che fa riferimento al partito di Giorgia Meloni. Il condizionale resta d'obbligo, ma il santino e i manifesti preparati da Bottino e privi dell'indicazione del candidato sindaco sembrano confermare questa indiscrezione.