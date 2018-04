di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel rione di San Cristoforo, ha notato il giovane, noto pregiudicato per reati in materia di stupefacenti che, in sella al proprio scooter, era intento a dialogare con un soggetto a bordo di autovettura.hanno visto l’uomo cedere al conducente dell’auto, un involucro, pertanto hanno deciso di intervenire, bloccando sia l’acquirente che il “pusher” Lucio Carmelo Gangiche, ad esito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 2 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di gr. 1,10 circa e una cospicua somma di denaro suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una ulteriore somma di denaro, anch’essa provento dell’attività illecita. Espletate le formalità di rito, Gangi è stato condotto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo disposto dall’A.G.