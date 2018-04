Ma l'inchiesta potrebbe avere una precisa svolta dopo l'esito dell'autopsia e delle perizie balistiche sulle armi trovate sulla scena del crimine. E anche quelle sequestrate all'interno del furgone del sorvegliante dell'autolavaggio, dove sarebbe stata forzata una cassa.Giuseppe Dainotti non ha ancora una sepoltura. La mamma prima vorrebbe che il fratello Emanuele, detenuto nel carcere di Noto, potesse salutarlo per l'ultima volta. E non vuole che il figlio si trovi davanti a una lapide. Ieri si sono svolti i funerali ma Emanuele Dainotti non era presente.al magistrato di sorveglianza di Siracusa per ottenere un permesso per il suo assistito affinché "possa recarsi - si legge nella richiesta - nelle ore concesse al Cimitero di Catania in via Acquicella al fine di poter dare l'estremo saluto al fratello considerato che non è stato possibile recarsi né a casa né ai funerali". L'avvocato attende la decisione del magistrato di sorveglianza e spera che l'istanza possa essere accolta. "La madre è disperata. Siamo davanti alla morte di una persona, nel rispetto delle regole e delle norme chiediamo un pizzico di umanità", afferma.