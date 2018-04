A bordo vi erano circa 300 migranti compresi i 63 sopravvissuti al naufragio, l’ennesimo, consumatosi qualche giorno fa al largo delle coste libiche in acque internazionali. Anche in questa occasione, come già avviene da circa due anni, ai cronisti non è stato concesso di effettuare il proprio lavoro per via di un’ordinanza che li ha, di fatto, relegati a notevole distanza dall’area di sbarco.stati tanti i gruppi familiari, le donne sole e i minori non accompagnati cui i volontari della Croce Rossa Italiana hanno fornito un primo supporto sanitario e psicologico in attesa di essere inviati presso i centri di identificazione al fine di tentare un, seppur difficile, ricongiungimento con eventuali familiari già regolarmente presenti in Europa o al fine di essere poi “rispediti” presso i paesi di origine. Ad occuparsi dei tanti minori è attivo sul molo del porto di Catania il gruppo di operatori del team congiunto di UNICEF – INTER SOS che già da bordo di Nave Diciotti si son presi cura dei minori molti dei quali hanno intrapreso questo viaggio da soli.